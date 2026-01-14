„Nugroma“ in Meerane meistert Standortwechsel mit etwas Ironie: „Umzug läuft - Chaos gehört dazu“

Der Holz- und Farbmarkt schlägt sein neues Domizil am Seiferitzer Schulweg auf. Dort gibt es ein weiteres Standbein, welches Synergieeffekte bringen soll. Welche Gründe nennt der Familienbetrieb für den Schritt?

Der etappenweise Umzug des Holz- und Farbmarktes Nugroma ist in Meerane auf der Zielgeraden angelangt. Das neue Domizil des Familienbetriebes befindet sich am Seiferitzer Schulweg. „Auf dem Gelände der Autowaschanlage, die in Meerane und Umgebung bekannt ist“, sagt Florian Höss, der mit seinen Eltern Heike und Gerhard Höss das dreiköpfige... Der etappenweise Umzug des Holz- und Farbmarktes Nugroma ist in Meerane auf der Zielgeraden angelangt. Das neue Domizil des Familienbetriebes befindet sich am Seiferitzer Schulweg. „Auf dem Gelände der Autowaschanlage, die in Meerane und Umgebung bekannt ist“, sagt Florian Höss, der mit seinen Eltern Heike und Gerhard Höss das dreiköpfige...