OB Marcus Steinhart zur Brandserie in Glauchau: „Die Sorge vor einem Feuerteufel ist berechtigt“

Hartes Wochenende für die Feuerwehr: Nach dem Brand in der ehemaligen Kammgarnspinnerei folgte ein Einsatz im früheren Spinnstoffwerk. Infos gingen über die Warn-App „Nina“ an Unterstadt-Bewohner.

Müll und Unrat lodern im Erdgeschoss von Industriebrachen in Glauchau. Erst in der Nacht von Freitag zu Samstag in der ehemaligen Kammgarnspinnerei. Am Samstagabend kurz vor 22 Uhr im früheren Spinnstoffwerk-Komplex. Die beiden Brachen befinden sich an der B 175. Dazwischen liegt gerade einmal eine Luftlinie von rund 250 Metern....