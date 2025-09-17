Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Oktoberfeste in Glauchau und Umgebung: Warum es oft nur sächsisches Bier gibt

Die regionale Oktoberfest-Saison wird am Wochenende in Meerane und Oberwiera eröffnet. Niederlungwitz folgt am 26. und 27. September.
Die regionale Oktoberfest-Saison wird am Wochenende in Meerane und Oberwiera eröffnet. Niederlungwitz folgt am 26. und 27. September.
Die regionale Oktoberfest-Saison wird am Wochenende in Meerane und Oberwiera eröffnet. Niederlungwitz folgt am 26. und 27. September.
Die regionale Oktoberfest-Saison wird am Wochenende in Meerane und Oberwiera eröffnet. Niederlungwitz folgt am 26. und 27. September. Bild: Matthias Balk/dpa
Glauchau
Oktoberfeste in Glauchau und Umgebung: Warum es oft nur sächsisches Bier gibt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Feten in Dirndl und Lederhose vereinen auch in Westsachsen die Partygemeinde. Meerane und Oberwiera machen den Anfang. Niederlungwitz folgt eine Woche später. Wie teuer ist das Bier im Maßkrug?

Im Allgäu gebrautes Bier wird zum Oktoberfest in Meerane gezapft. Bei den „Molke Wiesn“ gibt es Oberdorfer Helles – für 4,30 Euro im 0,4-Liter-Glas und für 9,90 Euro im Maßkrug. „Die Entscheidung ist in Abstimmung mit der Brauerei, mit der wir zusammenarbeiten, gefallen“, sagt Ralf Starke, Inhaber der „Alten Molkerei“ in Meerane....
