Ostern öffnet der Glauchauer Bismarckturm – ein besonderes Erlebnis

Glauchau
Der Bürgerverein „Wir im Wehrdigt“ übernimmt am Ostersonntag ein besonderes Engagement: Die Öffnung des frisch sanierten Bismarckturms. Für den Verein ist das eine Premiere.
Die Mitglieder des Bürgervereins „Wir im Wehrdigt“ sind eigentlich dafür bekannt, dass sie im gleichnamigen Stadtteil von Glauchau Veranstaltungen organisieren, wie beispielsweise letztes Jahr die Fête de la Musique. Doch nun stehen die Frauen und Männer vor einem „Auswärtsspiel“. Und der Ort, an dem sich der Verein engagiert, ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.