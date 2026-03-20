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Am Ostersonntag wird der Bismarckturm in Glauchau geöffnet sein.
Am Ostersonntag wird der Bismarckturm in Glauchau geöffnet sein. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Maria Warmuth ist die Vorsitzende des Vereins „Wir im Wehrdigt“.
Maria Warmuth ist die Vorsitzende des Vereins „Wir im Wehrdigt“. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Der Glauchauer Bismarckturm ist der größte noch erhaltene seiner Art in Deutschland.
Der Glauchauer Bismarckturm ist der größte noch erhaltene seiner Art in Deutschland. Foto: Andreas Kretschel
Am Ostersonntag wird der Bismarckturm in Glauchau geöffnet sein.
Am Ostersonntag wird der Bismarckturm in Glauchau geöffnet sein. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Maria Warmuth ist die Vorsitzende des Vereins „Wir im Wehrdigt“.
Maria Warmuth ist die Vorsitzende des Vereins „Wir im Wehrdigt“. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Der Glauchauer Bismarckturm ist der größte noch erhaltene seiner Art in Deutschland.
Der Glauchauer Bismarckturm ist der größte noch erhaltene seiner Art in Deutschland. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Ostern öffnet der Glauchauer Bismarckturm – ein besonderes Erlebnis
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Der Bürgerverein „Wir im Wehrdigt“ übernimmt am Ostersonntag ein besonderes Engagement: Die Öffnung des frisch sanierten Bismarckturms. Für den Verein ist das eine Premiere.

Die Mitglieder des Bürgervereins „Wir im Wehrdigt“ sind eigentlich dafür bekannt, dass sie im gleichnamigen Stadtteil von Glauchau Veranstaltungen organisieren, wie beispielsweise letztes Jahr die Fête de la Musique. Doch nun stehen die Frauen und Männer vor einem „Auswärtsspiel“. Und der Ort, an dem sich der Verein engagiert, ist...
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