Parkplatz-Zoff in Meerane: Kleingärtner wehren sich gegen Rathaus-Pläne

Mit Fördergeld für die Entsiegelung von Flächen sollen 60 Stellplätze am Höhenweg schon im nächsten Jahr verschwinden. Warum das Projekt in der Kleingartenanlage „Zur schönen Aussicht“ auf Unverständnis stößt.

Vom Parkplatz bis in den Schrebergarten ist es nur ein Katzensprung. Ein Standortvorteil, den Laubenpieper aus der Kleingartenanlage „Zur schönen Aussicht“ in Meerane zu schätzen wissen. Unter anderem, wenn sie Werkzeug, Baumaterial, Pflanzen und Getränke schleppen müssen. „Von den kurzen Wegen von den Parkplätzen in den Kleingarten...