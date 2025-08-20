Picknick ganz in Weiß – eine Premiere zum Glauchauer Sommerausklang

Erstmals findet in Glauchau ein „Diner en blanc“ statt. Wie es dazu gekommen ist, hängt mit einer besonderen Geburtstagsfeier zusammen.

Haben Sie schon einmal etwas vom „Diner en blanc“ gehört, also vom „Dinner in weiß“? Das ist ein spontanes Treffen von Leuten zu einem Picknick, bei dem die Gäste alles selbst mitbringen. So etwas wird nun erstmals in Glauchau stattfinden. Der Verein Blinklicht lädt zu diesem besonderen Picknick am 5. September auf den Glauchauer...