Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Pläne für XXL-Windrad in Remse: Wie Bürgermeister Karsten Schultz sein Schweigen erklärt

Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse.
Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse. Bild: Andreas Kretschel
Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse.
Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Pläne für XXL-Windrad in Remse: Wie Bürgermeister Karsten Schultz sein Schweigen erklärt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 179 Metern soll zwischen Kleinchursdorf und Neukirchen errichtet werden. Der Gemeinderat berät am Montag über seine Stellungnahme. Welche Daumenschrauben es für die Kommunalpolitiker gibt.

Für den Bau einer Windenergieanlage in Remse liegen konkrete Pläne auf dem Tisch. Sie sehen als Standort eine Fläche zwischen dem Remser Ortsteil Kleinchursdorf und dem Oberwieraer Ortsteil Neukirchen vor. Die Anlage, die ein Unternehmen aus Großschirma errichten will, verfügt über eine Leistung von 6,8 Megawatt. Damit würden sich – mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
10.09.2025
3 min.
Feuerwehrfest in Remse mit der Band Rock Ambulance: Warum ein Gratis-Konzert in der Nachbarschaft sogar eine Chance darstellt
Die Band Rock Ambulance spielt am Samstag erstmals beim Feuerwehrfest in Remse. Los geht es 19.30 Uhr.
Die Band hat vor drei Wochen bei freiem Eintritt in Tettau gespielt. Tickets für das Konzert in Remse kosten 12 Euro. Was Besucher zur Party auf dem Festplatz am Gerätehaus wissen müssen.
Holger Frenzel
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
29.08.2025
4 min.
„Ich klopfe bei Zockern, die zu Hause sitzen, nicht am Fenster“: Streetworkerin Nina Burghardt tritt Job in Waldenburg an
Nina Burghardt ist als Streetworkerin die neue Ansprechpartnerin für Jugendliche aus Waldenburg und Umgebung.
Von der Dresdner Neustadt zurück auf das Land: Die 24-jährige Sozialarbeiterin ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Sie kennt den Alltag von Jugendlichen in der Kleinstadt und auf dem Dorf.
Holger Frenzel
Mehr Artikel