Pläne für XXL-Windrad in Remse: Wie Bürgermeister Karsten Schultz sein Schweigen erklärt

Glauchau
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 179 Metern soll zwischen Kleinchursdorf und Neukirchen errichtet werden. Der Gemeinderat berät am Montag über seine Stellungnahme. Welche Daumenschrauben es für die Kommunalpolitiker gibt.
Für den Bau einer Windenergieanlage in Remse liegen konkrete Pläne auf dem Tisch. Sie sehen als Standort eine Fläche zwischen dem Remser Ortsteil Kleinchursdorf und dem Oberwieraer Ortsteil Neukirchen vor. Die Anlage, die ein Unternehmen aus Großschirma errichten will, verfügt über eine Leistung von 6,8 Megawatt. Damit würden sich – mit...
