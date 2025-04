Podologin aus Waldenburg wagt Start in die Selbstständigkeit: Warum zur Eröffnung auch der Schornsteinfeger gratuliert

Der Bedarf an medizinischer Fußpflege wächst. Doch eine wachsende Nachfrage allein reicht nicht, um auf Dauer erfolgreich zu sein. Worauf es noch ankommt.

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit hat sich Anne Bergner in Waldenburg einen Traum erfüllt. Sie betreibt eine eigene Podologie-Praxis an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße. In die Schar der Gratulanten reihte sich am Tag der Eröffnung auch der Schornsteinfeger in seiner typischen Kluft ein. Aus gutem Grund. Dazu aber später.