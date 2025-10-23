Polizei ermittelt nach Vorfall in Remse: Unbekannte attackieren zwei Grundschüler

Der Tatort befindet sich im „Remser Gässl“. Bürgermeister Karsten Schultz macht das Vorkommnis über seinen Whatsapp-Status öffentlich. Die Mitteilung verbreitet sich in Windeseile. Was bisher bekannt ist.

Ein Vorfall in Remse beschäftigt die Polizei: Zwei Kinder im Grundschulalter wurden am Mittwochnachmittag zwischen 16.45 und 17 Uhr von zwei männlichen Personen angesprochen. Die ersten Aussagen, was zudem passiert sein soll, gehen (bisher) auseinander. In einer von der Gemeindeverwaltung veröffentlichten Mitteilung steht, dass die Kinder... Ein Vorfall in Remse beschäftigt die Polizei: Zwei Kinder im Grundschulalter wurden am Mittwochnachmittag zwischen 16.45 und 17 Uhr von zwei männlichen Personen angesprochen. Die ersten Aussagen, was zudem passiert sein soll, gehen (bisher) auseinander. In einer von der Gemeindeverwaltung veröffentlichten Mitteilung steht, dass die Kinder...