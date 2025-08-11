Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Polizei kontrolliert vor Oberschule in Meerane: Wenn das neue Schuljahr mit einem „Knöllchen“ beginnt

Kontrolle auf der Chemnitzer Straße in Meerane: Die Polizeibeamten Olaf van Acken (links) und Christopher Heinz strafen einen Falschparker ab.
Kontrolle auf der Chemnitzer Straße in Meerane: Die Polizeibeamten Olaf van Acken (links) und Christopher Heinz strafen einen Falschparker ab. Bild: Andreas Kretschel
Kontrolle auf der Chemnitzer Straße in Meerane: Die Polizeibeamten Olaf van Acken (links) und Christopher Heinz strafen einen Falschparker ab.
Kontrolle auf der Chemnitzer Straße in Meerane: Die Polizeibeamten Olaf van Acken (links) und Christopher Heinz strafen einen Falschparker ab. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Polizei kontrolliert vor Oberschule in Meerane: Wenn das neue Schuljahr mit einem „Knöllchen“ beginnt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Aktion der Polizei trägt den Titel „Achtung – Die Schule hat begonnen.“ Am Montag gab es eine Kontrolle an der Chemnitzer Straße. Welche Probleme es mit „Eltern-Taxis“ gibt.

Zum Start des neuen Schuljahres nimmt die Polizei wieder „Eltern-Taxis“ ins Visier. Am Montagfrüh gab es eine Kontrolle vor der Internationalen Oberschule an der Chemnitzer Straße in Meerane. In der Bildungseinrichtung lernen rund 450 Grund- und Oberschüler. „Besonders viel Betrieb herrscht zwischen 7.15 und 7.30 Uhr“, sagt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Strafbares im Netz beweisen - mit Screenshots
Screenshots können als Beweismittel bei rechtswidrigen Inhalten im Netz dienen.
Bei der Masse an Inhalten im Internet findet sich oft auch Rechtswidriges. Wer dagegen vorgehen will, braucht Beweise. Die Stiftung Warentest erklärt, wie man diese richtig dokumentiert.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
08.08.2025
1 min.
Polizei kontrolliert Tempo in Meerane: Wie viele Autos waren zu schnell?
Die Polizei hat in Meerane Geschwindigkeiten gemessen.
Die Kontrollstelle hat sich am Donnerstag auf der Äußeren Crimmitschauer Straße befunden. Die Polizei legt Ergebnisse vor.
Holger Frenzel
11.08.2025
2 min.
Am ersten Tag nach den Sommerferien: Unfall vor der Schule sorgt für Stau in St. Egidien
Unfall auf der Glauchauer Straße in St. Egidien. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.
Beim Zusammenstoß zwischen Auto und Moped am Montagmorgen erlitt eine 16-Jährige schwere Verletzungen. Die Feuerwehr war im Einsatz, ein Bus stand im Stau. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
08:00 Uhr
4 min.
Einer vom Bolzplatz, zwei von der Akademie: Wie ein internationales Trio zu den Fußballern des SSV Königshain-Wiederau fand
Illja Vanin, Iskander Temirtas, Kostiantyn Zhukov (v. l.) sind die drei Neuzugänge beim SSV Königshain-Wiederau.
Der Mittelsachsenligist hat in diesem Sommer drei Neuzugänge zu sich gelotst. Einen Erfolg durfte das Trio vor einigen Wochen schon in der Region bejubeln.
Robin Seidler
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel