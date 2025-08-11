Polizei kontrolliert vor Oberschule in Meerane: Wenn das neue Schuljahr mit einem „Knöllchen“ beginnt

Glauchau
Die Aktion der Polizei trägt den Titel „Achtung – Die Schule hat begonnen.“ Am Montag gab es eine Kontrolle an der Chemnitzer Straße. Welche Probleme es mit „Eltern-Taxis“ gibt.
Zum Start des neuen Schuljahres nimmt die Polizei wieder „Eltern-Taxis“ ins Visier. Am Montagfrüh gab es eine Kontrolle vor der Internationalen Oberschule an der Chemnitzer Straße in Meerane. In der Bildungseinrichtung lernen rund 450 Grund- und Oberschüler. „Besonders viel Betrieb herrscht zwischen 7.15 und 7.30 Uhr“, sagt...
