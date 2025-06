Polizei meldet Unfälle in Meerane und bei Lichtenstein

Auf der Zwickauer Straße in Meerane fuhr ein VW auf einen Skoda auf, auf der S 256 überschlug sich ein Opel, dessen Fahrer einem Reh ausweichen wollte.

Meerane, Lichtenstein.

Sachschaden von insgesamt rund 6000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag in Meerane ereignet hat. Laut Polizei hatte ein 32-Jähriger VW-Fahrer auf der Zwickauer Straße in Richtung Poststraße gegen 14.30 Uhr offenbar zu spät bemerkt, dass vor ihm eine 58-Jährige nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte und dafür angehalten hatte. Er fuhr auf den Skoda auf. Auf der Lichtensteiner Straße/S 256 in Richtung Lichtenstein wich gegen 21.45 Uhr ein 41-Jähriger mit einem Opel einem Reh aus, das plötzlich die Fahrbahn querte. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 41-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schaden von etwa 7000 Euro. (mib)