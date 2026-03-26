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Vor zwei Jahren begeisterte Laith Al-Deen auf dem Meeraner Teichplatz.
Vor zwei Jahren begeisterte Laith Al-Deen auf dem Meeraner Teichplatz. Foto: Stadt Merane/Pierre Johne
Vor zwei Jahren begeisterte Laith Al-Deen auf dem Meeraner Teichplatz.
Vor zwei Jahren begeisterte Laith Al-Deen auf dem Meeraner Teichplatz. Foto: Stadt Merane/Pierre Johne
Glauchau
Pop-Vater Laith Al-Deen kommt nach Glauchau
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Der Sänger und Produzent Laith Al-Deen bestreitet das Open-Air-Event an der Glauchauer Sachsenlandhalle. Schuld daran war sein kurzer Auftritt in Meerane.

Er gilt das der Vater des modernen deutschen Pop. Laith Al-Deen, Sänger und Produzent, hatte vor gut einem Vierteljahrhundert mit Songs wie „Bilder von dir“ oder „Keine wie du“ den Grundstein für dieses Genre gelegt. „Von seiner Qualität hat er nichts eingebüßt“, sagt Thomas aus Ponitz. Er hatte vor zwei Jahren das Catering bei...
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