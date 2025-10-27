Poststraße in Meerane: Innenstadt-Zufahrt bleibt länger gesperrt

Die Arbeiten können nicht wie zunächst geplant bis Ende Oktober zum Abschluss gebracht werden. Wann die Baufirma die neue Asphalt-Decke aufbringt.

Länger als zunächst geplant bleibt die Poststraße in Meerane gesperrt. Hier werden seit Mitte Mai die Ver- und Entsorgungsleitungen ausgetauscht. Auslöser war eine Havarie der Trinkwasserleitung. Zudem wurden Abwasserkanal und Gasleitung erneuert. Die Stadtverwaltung, die sich um die Koordination kümmert, teilte zu Beginn mit, dass die...