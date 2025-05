Zwischen Leipziger Straße und Badener Straße müssen Leitungen ausgetauscht werden. Wie lange die Arbeiten nach ersten Schätzungen andauern sollen.

Eine wichtige Zufahrt in die Innenstadt von Meerane bleibt länger gesperrt: An der Poststraße machen sich Arbeiten an der Trinkwasserleitung und am Abwasserkanal erforderlich.