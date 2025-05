Poststraße in Meerane rund 20 Stunden ohne Wasser: Wie ein Kosmetikstudio improvisiert, und welche Herausforderungen die Baufirma meistert

Die gute Nachricht: Seit Mittwochvormittag läuft das Wasser wieder. Die Zufahrt zum Teichplatz bleibt weiter gesperrt. Von der Havarie waren 19 Wohn- und Geschäftshäuser betroffen.

Etwa 20 Stunden ist kein Wasser aus dem Hahn gekommen. Bewohner und Geschäftsleute an der Poststraße in Meerane mussten nach einer Havarie an der Trinkwasserleitung improvisieren. Das hat im betroffenen Abschnitt zwischen der Leipziger Straße und der Badener Straße problem- und geräuschlos funktioniert. Hier standen vorübergehend zwei große...