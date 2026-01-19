Poststraßen-Baustelle und Parkfest-Comeback: Was die Meeraner im neuen Jahr erwartet

Glauchau
Eine wichtige Innenstadt-Zufahrt bleibt ein halbes Jahr gesperrt. Das Parkfest steigt vor den Sommerferien an traditionsreicher Stelle. Worauf sich die Menschen einstellen müssen, und worüber sie sich freuen können.
Bauprojekte, Großveranstaltungen und Personalwechsel: Auf die Einwohner von Meerane kommen einige neue Dinge zu. Ein Überblick zum Start ins Jahr.
