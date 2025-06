Radfahren in Glauchau: Eine gute und eine schlechte Nachricht

Kaum ist in Glauchau die neue Radverbindung zwischen Innenstadt und Stausee komplett, kommt der Fahrradclub mit einer negativen Botschaft um die Ecke.

Die Radfahrsaison ist in Glauchau im vollen Gange und genau an dem Tag, als der sanierte Innere Stadtgraben eingeweiht wird, stellt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) der Stadt Glauchau erneut ein schlechtes Zeugnis aus. Dass es an einem Tag eine gute und eine schlechte Nachricht zum Thema Radverkehr in Glauchau zu vermelden gibt, ist...