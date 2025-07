Radfahrer in Dennheritz schwer verletzt

Der 61-Jährige ist von einem Auto erfasst worden. Wie kam es zu dem Unfall?

Eine Radtour hat für einen 47-Jährigen am Samstag in Dennheritz ein schlimmes Ende genommen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, war der Mann am späten Nachmittag in Richtung Meerane unterwegs – auf dem Feldweg zwischen Meeraner Straße und Seiferitzer Allee, der parallel zur Bahnlinie Glauchau–Meerane führt und die A 4 unterquert....