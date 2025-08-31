Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Manuel Schmid von der Stern Combo Meißen sorgt bei der Lesung in Jerisau für die Musik.
Manuel Schmid von der Stern Combo Meißen sorgt bei der Lesung in Jerisau für die Musik. Bild: Gerd Betka
Manuel Schmid von der Stern Combo Meißen sorgt bei der Lesung in Jerisau für die Musik.
Manuel Schmid von der Stern Combo Meißen sorgt bei der Lesung in Jerisau für die Musik. Bild: Gerd Betka
Glauchau
Radio-Geschichten in Glauchauer Kirche: Wie Westmusik ins Ostradio kam
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Kirche Jerisau gibt es Geschichten hinter den Kulissen des Radiomachens in der DDR. Was nicht fehlen darf, ist Livemusik.

Musikfreunde sollen sich den Termin bereits jetzt vormerken. Am 12. September findet in der Martinskirche im Glauchauer Ortsteil Jerisau eine musikalische Buchlesung zum Thema „Wie die Westmusik ins Ostradio kam“. Wie die Kirchgemeinde mitteilt, verbergen sich dahinter unterhaltsame Geschichten, die der Autor Wolfgang Martin während seiner...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
4 min.
„Es musste doch irgendwie vorwärts gehen“: Wie eine DDR-Feierabendbrigade in der Region Glauchau Fakten schuf
Bei der Arbeit der Feierabendbrigade in Remse entstand auch diese kunstvolle Wand, die Klaus-Dietmar Hessel (links) und Gottfried Speck zeigen.
Die wohl größte Feierabendbrigade in der Region Glauchau arbeitete von 1971 bis zur Wende und hinterließ Spuren. Warum das mit Schwarzarbeit und Pfusch nichts zu tun hatte.
Stefan Stolp
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15.07.2025
1 min.
Gewitter in Glauchau: Feuerwehr im Großeinsatz
In Niederlungwitz fiel dieser Baum gegen eine Stromleitung.
Regengüsse und Sturmböen halten Glauchauer Feuerwehrleute auf Trab. Wegen des Einsatzes ist eine wichtige Straße voll gesperrt.
Stefan Stolp
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:53 Uhr
4 min.
Erster Profivertrag bei den Niners Chemnitz – und doch denkt Eigengewächs Luca Kellig schon über einen Wechsel nach
Luca Kellig im Foyer des Teamhotels der Niners Chemnitz im schweizerischen Yverdon-les-Bains.
Mit seinen 19 Jahren ist der Chemnitzer der jüngste Profi im Kader der Basketballer. Für seine Zukunft hat er konkrete Pläne. Und den Vergleich mit einem Fan-Idol mag er nicht.
Thomas Reibetanz
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel