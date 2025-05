Radlerfrühling in Waldenburg und Umgebung: Nun geht der Blick auf das Jubiläum im nächsten Jahr

Die Tourismusregion bereitet die Auswertungsrunde mit Vereinen und Gastronomen vor. Dabei geht es auch schon um Ideen für die 25. Auflage, die am 1. Mai 2026 ansteht und weiter zwei Landkreise verbindet.

Rund 270 Stempelkarten haben nach dem Radlerfrühling, der am 1. Mai zwischen Glauchau und Lunzenau stattfand, den Weg in die Lostrommel gefunden. Kinder mit mindestens acht Stempeln und Erwachsene mit mindestens zwölf Stempeln nehmen an der Verlosung teil. Als Hauptpreise winken ein BMX-Rad für Kinder und eine Übernachtung für zwei Personen...