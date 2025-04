Radlerfrühling in Waldenburg und Umgebung: Warum nicht alle Gastronomen, die am 1. Mai öffnen, auf der Stempelkarte auftauchen

Tausende Radler treten zwischen Glauchau und Lunzenau in die Pedale. Hofcafé und Keramikwerkstatt haben geöffnet. Sie verteilen aber keine Stempel - aus unterschiedlichen Gründen.

15 Stationen können die Teilnehmer am Radlerfrühling, der am 1. Mai stattfindet, zwischen Glauchau und Lunzenau ansteuern. Der Streckenplan ist seit einigen Tagen im Internet zu finden. Die gedruckte Version – in einer Auflage von 5000 Stück – soll in Kürze eintreffen und vor dem Radlerfrühling verteilt werden. Im Internet und auf den...