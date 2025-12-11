Rätselraten um Froschfiguren am Glauchauer Kreisverkehr

Glauchau
Auf der Innenfläche des Kreisverkehrs Meeraner Straße/Auestraße sind mehrere Froschfiguren aufgetaucht. Doch wer hat sie aufgestellt?
Rätselhaftes Geschehen am Kreisverkehr in Glauchau. Auf der Innenfläche des Kreisverkehrs Meraner Straße/Austraße in Glauchau sind in den letzten Tagen verschiedene Froschfiguren aufgestellt worden. Zum Beispiel der Froschkönig auf einer Kugel oder ein Froschweibchen mit einem Schwimmring.
