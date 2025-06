Remse feiert Tischtennis-Fest: Schaukampf und Kindersportfest gehören zu den Höhepunkten

Der Sportverein besteht seit 60 Jahren. Zu den Gratulanten gehören auch Tischtennisspieler, die sonst in der 3. Bundesliga an den Platten stehen.

Remse. Drei Tage lang wird in Remse ein Tischtennis-Fest gefeiert. Anlass ist das 60-jährige Jubiläum des Sportvereins, der ein interessantes Programm zusammengestellt hat. „Rund um den kleinen Ball – für Aktive und Zuschauer“, sagt Bürgermeister Karsten Schultz (CDU), der sich selbst in der Tischtennis-Abteilung engagiert.

Zu den Höhepunkten gehört am Donnerstag (ab 17.30 Uhr) ein Schaukampf zwischen Nick Neumann-Manz und Mike Hollo, die sonst in der 3. Bundesliga an den Platten stehen. Weiter geht es am Freitag mit einem Kindersportfest (ab 15 Uhr) und einem Nichtaktiven-Turnier (ab 18 Uhr). Am Samstag folgen Wettbewerbe der aktiven Sportler. Das Tischtennis-Fest findet in und an der Turnhalle der Grundschule statt. (hof)