Remse und der Traum vom Dorfzentrum an der B 175: Was auf dem Colosseum-Areal entstehen könnte

Der Verkauf von Immobilien soll Spielraum für ein ambitioniertes Projekt schaffen. Dort, wo lange getanzt wurde, ist ein neuer Treffpunkt geplant - mit Mehrzweckraum und Spielplatz.

Obwohl vorhandene kommunale Immobilien komplett oder zum Teil leer stehen, wird in Remse über ein Dorfzentrum-Projekt nachgedacht. Es soll – wie es der Name schon verrät – in der Ortsmitte an der B 175 entstehen. „Unter anderem mit Büros, Toiletten und Mehrzweckraum“, sagt Bürgermeister Karsten Schultz (CDU). Er hat zur...