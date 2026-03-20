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Foto: Andreas Kretschel
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Glauchau
Richtfest für Millionenprojekt in Glauchau: Rudolf-Virchow-Klinikum bekommt neue Apotheke
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Neubau bringt effizientere Abläufe und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeiten zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum laufen seit Mitte 2025.

Im ersten Quartal 2027 wird die Apotheke des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau in einen neuen und modernen Komplex ziehen. Die Krankenhaus-Apotheke entsteht zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum.
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