Richtfest für Millionenprojekt in Glauchau: Rudolf-Virchow-Klinikum bekommt neue Apotheke

Neubau bringt effizientere Abläufe und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeiten zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum laufen seit Mitte 2025.

Im ersten Quartal 2027 wird die Apotheke des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau in einen neuen und modernen Komplex ziehen. Die Krankenhaus-Apotheke entsteht zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum.