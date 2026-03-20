Richtfest für Millionenprojekt in Glauchau: Rudolf-Virchow-Klinikum bekommt neue Apotheke

Glauchau
Neubau bringt effizientere Abläufe und bessere Arbeitsbedingungen. Die Arbeiten zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum laufen seit Mitte 2025.
Im ersten Quartal 2027 wird die Apotheke des Rudolf-Virchow-Klinikums in Glauchau in einen neuen und modernen Komplex ziehen. Die Krankenhaus-Apotheke entsteht zwischen Wirtschaftshof und Gesundheitszentrum.
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