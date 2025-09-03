Rolle rückwärts im Freibad in Waldenburg: Saison geht in die Verlängerung

Die eigentlich für Montag angekündigte Schließung wird verschoben. Bis Sonntag öffnen die Tore der Freizeiteinrichtung für Besucher. Warum die Verantwortlichen ihre Pläne geändert haben.

Die Saison im Freibad in Waldenburg geht in die Verlängerung. Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen bleibt die städtische Freizeiteinrichtung bis 7. September geöffnet. Die Entscheidung teilt Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) mit. „Wir können an den nächsten Tagen doch noch mal mit Freibad-Wetter rechnen“, sagt der Rathauschef....