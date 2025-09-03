Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Rolle rückwärts im Freibad in Waldenburg: Saison geht in die Verlängerung

Das Freibad in Waldenburg bleibt bis zum Sonntag geöffnet.
Glauchau
Rolle rückwärts im Freibad in Waldenburg: Saison geht in die Verlängerung
Von Holger Frenzel
Die eigentlich für Montag angekündigte Schließung wird verschoben. Bis Sonntag öffnen die Tore der Freizeiteinrichtung für Besucher. Warum die Verantwortlichen ihre Pläne geändert haben.

Die Saison im Freibad in Waldenburg geht in die Verlängerung. Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen bleibt die städtische Freizeiteinrichtung bis 7. September geöffnet. Die Entscheidung teilt Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) mit. „Wir können an den nächsten Tagen doch noch mal mit Freibad-Wetter rechnen“, sagt der Rathauschef....
