Schlägerei zu Himmelfahrt in Glauchau: Gericht fällt eine Entscheidung

Über die Vorfälle an einem Dönerladen in Glauchau gibt es zwei Versionen. Das Landgericht hielt eine von beiden für glaubhafter und kassierte in der Berufung das Urteil des Amtsgerichts ein.

Das Urteil ist gefallen. Drei junge Männer aus Glauchau sind am Mittwoch vor dem Landgericht der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen worden. Richter Torsten Sommer verurteilte sie zu jeweils neun Monaten Freiheitsentzug auf Bewährung. Mit der Entscheidung hob das Landgericht den Freispruch des Hohenstein-Ernstthaler Amtsgerichts aus...