Schlössernacht feierte 25-jähriges Jubiläum: Funktioniert das Konzept in der Tourismusregion Zwickau noch?

Die „Goldenen Zwanziger“ in Waldenburg, eine „Schloss-Baustelle“ in Lichtenstein und vieles mehr bot die 25. Nacht der Schlösser am Samstag. Die Resonanz war unterschiedlich.

Eine genaue Besucherzahl konnten die Verantwortlichen von Schloss Waldenburg nach der Schlössernacht nicht liefern, denn Eintritt musste nur direkt im Schloss gezahlt werden, das idyllische Außengelände war frei zugänglich. Insgesamt wurden rund 3000 Gäste geschätzt. Als am Abend die „Muggefugg-Symphoniker“ spielten oder die Tänzerinnen...