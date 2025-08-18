Schon wieder Einbruch in Schnellrestaurant in Meerane: Täter entwenden Kasse mit Bargeld

Glauchau
Polizei nimmt Ermittlungen auf. Betroffen war erneut eine Filiale an der Hohen Straße. Wo die Einbrecher waren und welchen Schaden sie hinterlassen haben.
Zum dritten Mal innerhalb von vier Monaten meldet die Polizei einen Einbruch in ein Schnellrestaurant im Gewerbegebiet in Meerane. Ziel der Täter bei den ersten Malen waren McDonald´s im April und Burger King im Mai.
