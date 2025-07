Schwerer Unfall in Glauchau: Radfahrerin stößt gegen Lkw

Am Montagvormittag ist es in Glauchau zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Radlerin gekommen. Was bisher bekannt ist.

Zu einem schweren Unfall ist am Montagvormittag in Glauchau gekommen. Auf der Lungwitztalstraße, etwa auf der Höhe der Zufahrt zur Straße Zum Vierseithof kurz vor dem Eisenbahnviadukt, stieß laut ersten Informationen der Polizei eine 85-jährige Radfahrerin gegen einen Lkw. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, sei der Unfallhergang noch... Zu einem schweren Unfall ist am Montagvormittag in Glauchau gekommen. Auf der Lungwitztalstraße, etwa auf der Höhe der Zufahrt zur Straße Zum Vierseithof kurz vor dem Eisenbahnviadukt, stieß laut ersten Informationen der Polizei eine 85-jährige Radfahrerin gegen einen Lkw. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, sei der Unfallhergang noch...