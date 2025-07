„Sie hatten keine Angst vor Ablehnung“: Neue Ausstellung in Meerane zeigt ikonische Frauen

Die Meeranerin Nele Pye hat sich von ikonischen Frauen inspirieren lassen. Ihre Werke sind ab Mittwoch in der Art In-Galerie zu sehen.

Ab Mittwoch eröffnet in der Galerie „Art In“ in Meerane die neue Ausstellung „As Equal As – Ikonische Frauen“ der Meeranerin Nele Pye. „In meinen Arbeiten beschäftige ich mich mit Diversität und den Grenzen von Toleranz“, sagt Pye. So portraitiert sie in ihrer Ausstellung Frauen, die das soziale Ungleichgewicht gegenüber ihrem...