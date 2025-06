Sommer, Kunst und Wein in Meerane

Die Galerie Art In lädt am Sonntag zum 6. Sommer-Kunstmarkt ein.

Bereits zum sechsten Mal lädt die Galerie Art In in Meerane zum Sommer-Kunstmarkt ein. Unter dem Motto „Sommer – Sonne – Kunst“ präsentieren am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zahlreiche Künstler, Kunsthandwerker und Händler ihre Werke und Waren. Ob Handarbeiten, Literatur für Groß und Klein, Dekorationen, Aquarelle, Schmuck,...