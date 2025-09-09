Sommerbad in Glauchau: Wo sich Stammgäste im Spätsommer schon „Schöne Weihnachten“ wünschen

Eine „durchschnittliche Saison“ mit knapp 21.000 Besuchern ist im Sommerbad beendet. Warum sich die jüngere Generation rar macht und welche Vorschläge von älteren Gästen mit ins Rathaus genommen werden.

Perfekte Wasserqualität und nettes Personal: zwei Punkte, die Harald Springsguth am Sommerbad in Glauchau schätzt. Der 73-jährige Rentner war von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Wasser. „Vor allem von Montag bis Freitag. Und: Wenn das Wetter mitgespielt hat", sagt der Stammgast, der bei seinen Sommerbad-Besuchen stets eine...