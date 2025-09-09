Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Sommerbad in Glauchau: Wo sich Stammgäste im Spätsommer schon „Schöne Weihnachten“ wünschen

Sie haben sich von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Sommerbad getroffen. Elfriede Kosub, Martina Becher, Gertrud Quanz, Gabriele Neubert und Maria Fiolka (von links).
Sie haben sich von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Sommerbad getroffen. Elfriede Kosub, Martina Becher, Gertrud Quanz, Gabriele Neubert und Maria Fiolka (von links). Bild: Andreas Kretschel
Sie haben sich von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Sommerbad getroffen. Elfriede Kosub, Martina Becher, Gertrud Quanz, Gabriele Neubert und Maria Fiolka (von links).
Sie haben sich von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Sommerbad getroffen. Elfriede Kosub, Martina Becher, Gertrud Quanz, Gabriele Neubert und Maria Fiolka (von links). Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Sommerbad in Glauchau: Wo sich Stammgäste im Spätsommer schon „Schöne Weihnachten“ wünschen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine „durchschnittliche Saison“ mit knapp 21.000 Besuchern ist im Sommerbad beendet. Warum sich die jüngere Generation rar macht und welche Vorschläge von älteren Gästen mit ins Rathaus genommen werden.

Perfekte Wasserqualität und nettes Personal: zwei Punkte, die Harald Springsguth am Sommerbad in Glauchau schätzt. Der 73-jährige Rentner war von Mitte Mai bis Anfang September fast täglich im Wasser. „Vor allem von Montag bis Freitag. Und: Wenn das Wetter mitgespielt hat“, sagt der Stammgast, der bei seinen Sommerbad-Besuchen stets eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
17.07.2025
4 min.
Jubiläumsfete im Glauchauer Sommerbad: Was Besucher wissen sollten
Am Samstag ist es so weit: Glauchau feiert 100 Jahre Sommerbad mit einer großen Fete.
Am Samstag wird in Glauchau das 100-jährige Bestehen des Sommerbades gefeiert. Dabei gibt es für die Gäste einiges zu beachten.
Stefan Stolp
20.07.2025
2 min.
Spritzige Party im Sommerbad Glauchau: „Es war alles traumhaft“
Parcours im Wasser und am Abend eine Feuershow – Glauchau hat das 100-jährige Jubiläum seines Sommerbads gefeiert.
Stefan Stolp und Sabrina Seifert
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel