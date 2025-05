Sommernächte auf der Schlossterrasse: Warum das Eröffnungskonzert in Waldenburg ausfällt

Eigentlich sollten die „Sommernächte auf der Schlossterrasse“ im Schloss Waldenburg mit einem internationalen Highlight starten. Doch das Event für Mitte Juni wurde abgesagt.

Waldenburg.

Es sollte ein besonderes Konzert werden, mit dem das Schloss Waldenburg die frisch umbenannte Veranstaltungsreihe „Sommernächte auf der Schlossterrasse“ (früher Schlossterrassennächte) am 14. Juni starten wollte. Im „Waldenburger Boten“ in der vergangenen Woche war der Termin noch mit abgedruckt. Doch das exklusive Deutschlandkonzert der neuseeländischen Folkband Albi & The Wolves fällt aus – die gesamte Europatournee der Gruppe wurde abgesagt. Die angekündigte Eröffnung des Open-Air-Formats auf Schloss Waldenburg entfällt somit, bereits gekaufte Tickets werden zurückgenommen. „Der Auftakt findet nun am 28. Juni mit dem Schlagerabend statt“, so Anja Straube vom Marketing des Schlosses.