Sorgenkind in der Glauchauer Innenstadt: Wie geht es mit der Nicolaibrücke weiter?

Das Parkverbot auf der Nicolaibrücke war nur ein erster Schritt, um Sicherheit herzustellen. Jetzt soll das Bauwerk genau unter die Lupe genommen werden. Das kann jedoch Konsequenzen haben.

Was haben Glauchau und Rom gemeinsam? Die Stadt wurde jeweils auf sieben Hügeln gebaut. Und wo Hügel sind, sind auch Täler. Um Täler, sofern sie nicht zugeschüttet wurden, zur überqueren, bedarf es Brücken. Das ist in der italienischen Hauptstadt so, das ist auch in Glauchau so. Problematisch wird es jedoch, wenn die Brücken baufällig...