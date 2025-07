Spektakuläre Baustelle im Landkreis Zwickau: Zwei Riesenbohrer fressen sich an der B 175 in Felsen

An der Bastei in Remse werden rund 200 große Löcher in die Felsen gebohrt. Daran soll später ein Stahlgitternetz aufgehängt werden.

Sie müssen zwischen drei und acht Meter tief in den Felsen bohren. Zwei Riesenbohrer und eine Hebebühne stehen auf der B 175 zwischen Glauchau und Remse. Mit der Technik wird für Lärm und Staub gesorgt. An den Stahlankern, die später in die rund 200 Bohrlöcher kommen, soll in den nächsten Wochen ein Stahlgitternetz befestigt werden. Das... Sie müssen zwischen drei und acht Meter tief in den Felsen bohren. Zwei Riesenbohrer und eine Hebebühne stehen auf der B 175 zwischen Glauchau und Remse. Mit der Technik wird für Lärm und Staub gesorgt. An den Stahlankern, die später in die rund 200 Bohrlöcher kommen, soll in den nächsten Wochen ein Stahlgitternetz befestigt werden. Das...