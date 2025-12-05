Sportpark in Glauchau: Nach dem letzten Heimspiel des VfB Empor rollen die Bagger an

Tiefbauarbeiten haben auf dem Rasenplatz begonnen. Auf und rund um das Spielfeld befinden sich tiefe Gräben. Was steckt dahinter?

Tiefe Gräben befinden sich auf und um den Rasenplatz im Sportpark an der Meeraner Straße in Glauchau. Die Tiefbauarbeiten haben nach dem jüngsten Heimspiel des VfB Empor Glauchau, der am Sonntag in der Fußball-Oberliga mit 2:0 gegen Wernigerode gewonnen hat, begonnen.