Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Sportpark in Glauchau: Nach dem letzten Heimspiel des VfB Empor rollen die Bagger an

Die Arbeiten haben nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Wernigerode begonnen.
Die Arbeiten haben nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Wernigerode begonnen. Bild: Andreas Kretschel
Die Arbeiten haben nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Wernigerode begonnen.
Die Arbeiten haben nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Wernigerode begonnen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Sportpark in Glauchau: Nach dem letzten Heimspiel des VfB Empor rollen die Bagger an
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tiefbauarbeiten haben auf dem Rasenplatz begonnen. Auf und rund um das Spielfeld befinden sich tiefe Gräben. Was steckt dahinter?

Tiefe Gräben befinden sich auf und um den Rasenplatz im Sportpark an der Meeraner Straße in Glauchau. Die Tiefbauarbeiten haben nach dem jüngsten Heimspiel des VfB Empor Glauchau, der am Sonntag in der Fußball-Oberliga mit 2:0 gegen Wernigerode gewonnen hat, begonnen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
14:12 Uhr
1 min.
Sieben Unionsabgeordnete stimmen gegen Rentengesetz
Drei Optionen hatten die Bundestagsabgeordneten bei ihrer Entscheidung über das Rentengesetz: Ja - Nein - Enthaltung.
Sieben der 208 Unionsabgeordneten haben im Bundestag gegen das umstrittene Rentengesetz gestimmt. Zwei weitere enthielten sich, ein Abgeordneter gab seine Stimme nicht ab. Das geht aus den vom...
18:00 Uhr
3 min.
VfB Empor Glauchau: So steht es vor dem Hinrunden-Finale in der Fußball-Oberliga bei Union Sandersdorf um das „Lazarett“
Die Spielerdecke des VfB Empor hatte sich zuletzt ausgedünnt. Wer kann am Sonntag in Sandersdorf auflaufen?
Die Westsachsen hatten jüngst mit einigen Verletzungen und Sperren zu kämpfen. Wer am Sonntag ausfällt und wer wohl Glück im Unglück hatte.
Torsten Ewers
14:16 Uhr
2 min.
Reus begleitet BVB-Spiel als Experte bei DAZN
Marco Reus ist in Dortmund als Co-Experte bei DAZN im Einsatz. (Archivbild)
Marco Reus kehrt als Experte bei DAZN an den BVB-Rasen zurück. Wie der Streamingdienst sein Engagement am Spielfeldrand plant.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
07:20 Uhr
1 min.
Polizei sichert Heimspiel des VfB Empor Glauchau in der Fußball-Oberliga ab: Was war der Grund für den Einsatz?
Polizeibeamte waren am Sonntag im Sportpark in Glauchau im Einsatz.
Nur 103 Zuschauer haben die Partie zwischen Glauchau und Wernigerode in der fünften Liga verfolgt. Dazu kam ein Polizeiaufgebot, welches für verwunderte Blicke gesorgt hat.
Holger Frenzel
Mehr Artikel