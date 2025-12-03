Stadt Glauchau muss mehr für die Sachsenlandhalle bezahlen

Glauchau
Der Zuschuss, den die Stadt Glauchau für den Vereins- und Schulsport in der Sachsenlandhalle zahlt, steigt beträchtlich an.
Für die Nutzung der Sachsenlandhalle muss die Stadt Glauchau ab dem kommenden Jahr mehr Geld an den Landkreis Zwickau zahlen. Die 30 Jahre alte Sport- und Veranstaltungshalle am Stadtrand von Glauchau gehört dem Landkreis. Die Stadt zahlt unter anderem für den Vereins- und künftig verstärkt auch für den Schulsport einen jährlichen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.