Stadtring in Glauchau: Neue Fußgängerampel erhöht Sicherheit auf Schulweg

Kosten für Installation und Baumaßnahmen belaufen sich auf 49.000 Euro. Die Ampel befindet sich auf der Wettiner Straße. Warum der Standort gewählt wurde.

Eine neue Ampel soll die Sicherheit für Fußgänger auf der Wettiner Straße in Glauchau erhöhen. Sie befindet sich auf dem Stadtring-Abschnitt zwischen Schönburger Straße und Sonnenstraße. Die Ampel, die Mitte Oktober in Betrieb gegangen ist, kann bei Bedarf mit einem Knopfdruck aktiviert werden. Davon profitieren auch Schüler der...