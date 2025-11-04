Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Stadtring in Glauchau: Neue Fußgängerampel erhöht Sicherheit auf Schulweg

Auf der Wettiner Straße in Glauchau gibt es eine neue Fußgängerampel.
Auf der Wettiner Straße in Glauchau gibt es eine neue Fußgängerampel. Bild: Andreas Kretschel
Auf der Wettiner Straße in Glauchau gibt es eine neue Fußgängerampel.
Auf der Wettiner Straße in Glauchau gibt es eine neue Fußgängerampel. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Stadtring in Glauchau: Neue Fußgängerampel erhöht Sicherheit auf Schulweg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kosten für Installation und Baumaßnahmen belaufen sich auf 49.000 Euro. Die Ampel befindet sich auf der Wettiner Straße. Warum der Standort gewählt wurde.

Eine neue Ampel soll die Sicherheit für Fußgänger auf der Wettiner Straße in Glauchau erhöhen. Sie befindet sich auf dem Stadtring-Abschnitt zwischen Schönburger Straße und Sonnenstraße. Die Ampel, die Mitte Oktober in Betrieb gegangen ist, kann bei Bedarf mit einem Knopfdruck aktiviert werden. Davon profitieren auch Schüler der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
03.10.2025
3 min.
Fußgängerampel in Augustusburg liegt plötzlich wieder auf Eis
Auf Rot steht das Projekt Fußgängerampel in Augustusburg.
Die Nachricht, dass an der viel befahrenen Ortsdurchfahrt eine Knopfdruck-Ampel aufgestellt werden soll, kam im Vorjahr überraschend. Jetzt folgt der Rückzieher - mit einer bekannten Begründung.
Matthias Behrend
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22.10.2025
1 min.
Unfall auf dem Stadtring in Glauchau: Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz
Die Feuerwehr war auf dem Stadtring in Glauchau im Einsatz.
Aus einem Motorroller waren Betriebsmittel ausgelaufen. Eine halbe Stunde stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem gab es in Meerane einen Unfall.
Holger Frenzel
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
Mehr Artikel