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Die Stadtwerke sind ein Energieversorger für Strom, Gas, Wärme und Glasfasernetz.
Die Stadtwerke sind ein Energieversorger für Strom, Gas, Wärme und Glasfasernetz. Foto: A. Kretschel/Archiv
Die Stadtwerke sind ein Energieversorger für Strom, Gas, Wärme und Glasfasernetz.
Die Stadtwerke sind ein Energieversorger für Strom, Gas, Wärme und Glasfasernetz. Foto: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Stadtwerke Meerane: Betrüger unterwegs
Redakteur
Von Stefan Stolp
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Zwei Männer in blauen Overalls klingeln an Meeraner Haustüren und geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus.

In Meerane sind derzeit zwei Männer unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Meerane ausgeben. Nach Informationen des städtischen Unternehmens treten sie in blauen Overalls mit dem Logo der Stadtwerke auf und klingeln an den Haustüren. Sie würden vorgeben, einen Termin zu haben und versuchen, sich Zutritt zu den Wohnungen zu...
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