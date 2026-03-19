Stadtwerke Meerane: Betrüger unterwegs

Glauchau
Zwei Männer in blauen Overalls klingeln an Meeraner Haustüren und geben sich als Stadtwerke-Mitarbeiter aus.
In Meerane sind derzeit zwei Männer unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Meerane ausgeben. Nach Informationen des städtischen Unternehmens treten sie in blauen Overalls mit dem Logo der Stadtwerke auf und klingeln an den Haustüren. Sie würden vorgeben, einen Termin zu haben und versuchen, sich Zutritt zu den Wohnungen zu...
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