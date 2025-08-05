Stau nach Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Auto kracht in Leitplanke – Polizei sucht blauen VW T6

Kurz nach dem Crash war die Autobahn voll gesperrt. Der Unfall passierte auf regennasser Fahrbahn. Nun gibt es Klarheit zum Hergang. Was ist passiert?

Ein Unfall hat am Dienstag in der Mittagszeit für Verkehrsbehinderungen auf der A 4 gesorgt. Sie musste zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal kurzfristig voll und später – rund eine Stunde – auf zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Dadurch kam es zum Stau. Ein Unfall hat am Dienstag in der Mittagszeit für Verkehrsbehinderungen auf der A 4 gesorgt. Sie musste zwischen den Anschlussstellen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal kurzfristig voll und später – rund eine Stunde – auf zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Dadurch kam es zum Stau.