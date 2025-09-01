Stausee in Glauchau: Es ist mehr erlaubt, als man denkt

Stehpaddler dürfen von Mitte April bis Mitte Oktober auf den Stausee. Klare Regeln gibt es auch zu Grillfeuern, Musikboxen und E-Rollern. Welche Geldstrafen bei Verstößen drohen.

Der Stausee in Glauchau verfügt über eine gewisse Magnetwirkung – unter anderem für Freizeitsportler, Naturliebhaber und Sonnenanbeter. Sie zieht es – auch jetzt im Spätsommer – an, auf und manchmal sogar in den Stausee. Er verfügt über eine rund 40 Hektar große Wasserfläche. Was erlaubt und was verboten ist. „Freie Presse“...