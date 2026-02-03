Stausee in Glauchau komplett zugefroren: Schneemann steht mitten auf der Eisfläche

Glauchau
Die Schilder, die vor dem Betreten der Eisfläche warnen, werden immer wieder ignoriert. Welche Warnung es aus dem Rathaus und von der Feuerwehr gibt.
Die Spuren von Schuhen befinden sich im Schnee. Ein riesiger Schneemann steht mitten auf der Eisfläche. Besucher betreten immer wieder den zugefrorenen Stausee in Glauchau. Damit werden die Schilder, die sich an Zugängen befinden, ignoriert. Zur Stärke der Eisdecke auf dem rund 40 Hektar großen Stausee lässt die Stadtverwaltung keine...
