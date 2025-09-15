Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Sternennacht in Glauchau wird stets rege besucht.
Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Die Sternennacht in Glauchau wird stets rege besucht.
Die Sternennacht in Glauchau wird stets rege besucht. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Sternennacht in Glauchau: Was man nicht verpassen sollte
Redakteur
Von Stefan Stolp
Musik, Kulinarik und jede Menge Händler-Aktionen: Was zur Sternennacht in Glauchaus Innenstadt geboten wird.

Am Freitag ist es wieder so weit. Von 16 bis 22 Uhr steigt in der Innenstadt von Glauchau die Sternennacht. Die Glauchauer Interessengemeinschaft für Handel und Gewerbe (GIG) lädt im Namen der Innenstadt-Händler zu einem abwechslungsreichen Programm und zahlreichen attraktiven Angeboten für Groß und Klein ein. Die Veranstaltung wird mit...
