MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Straßenfasching in Meerane: „Pflasterköppe“ veröffentlichen die Startaufstellung

Straßenfasching in Meerane: Fünf Gruppen sorgen am Samstag für Stimmungsmusik.
Straßenfasching in Meerane: Fünf Gruppen sorgen am Samstag für Stimmungsmusik. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Straßenfasching in Meerane: Fünf Gruppen sorgen am Samstag für Stimmungsmusik.
Straßenfasching in Meerane: Fünf Gruppen sorgen am Samstag für Stimmungsmusik. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Straßenfasching in Meerane: „Pflasterköppe“ veröffentlichen die Startaufstellung
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Umzug besteht am Samstag aus 44 Bildern. Fünf Gruppen sorgen für Stimmungsmusik. Die Gastgeber lüften ein gut gehütetes Geheimnis: in welcher Reihenfolge die närrischen Teilnehmer unterwegs sind.

Darauf warten Faschingsfreunde in Meerane mindestens genauso wie auf den nächsten Lohnzettel vom Arbeitgeber oder die wichtige Klassenarbeitsnote in der Schule: die Startaufstellung beim Straßenfasching in Meerane. Der Umzug beginnt am Samstag, um 13.13 Uhr an der Stadthalle in Meerane. Über Steile Wand, Zwickauer Straße und Pestalozzistraße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
21.01.2026
4 min.
Es geht um 121.500 Euro: So wird 2026 das Geld an Vereine in Meerane verteilt
Sie erhalten Zuschüsse aus der Meerane-Kasse (von oben links im Uhrzeigersinn): Die Draufgänger-Guggis, der MC Meerane, der Tanzboden-Verein und Sisters in Action.
18 Projekte erhalten einen Zuschuss. Wer den Löwenanteil bekommt, wer mehr Mittel benötigt und wer Abstriche machen muss. Bei einem Punkt stimmen alle Stadträte anders als Bürgermeister Jörg Schmeißer.
Holger Frenzel
16:00 Uhr
3 min.
Neuer Parkplatz am Fichtelberg – Oberwiesenthal schaltet Anwälte ein
Vorn die Fläche am Skihang, auf der bis zu 100 Autos Platz finden sollen.
Am Dienstagabend hat der Stadtrat des Kurorts über den Antrag einer Berliner Eigentümergesellschaft abgestimmt, direkt am Skihang einen Parkplatz für bis zu 100 Autos einzurichten. Wie es weitergeht.
Kjell Riedel
12:00 Uhr
3 min.
Der (fast) kunterbunte Kunstrasenplatz in Meerane: Eine passende Vorlage für den MSV kurz vor dem Straßenfasching?
Blick auf den Kunstrasenplatz in Meerane. Die ausgetauschten Stellen fallen ins Auge.
Die im vierten Quartal 2025 durchgeführte Reparatur hat 10.900 Euro gekostet. Der Belag besteht aus verschiedenen Farbtönen. Mit welchen Themen die Kicker zuletzt beim Umzug für Schlagzeilen sorgten.
Holger Frenzel
16:00 Uhr
1 min.
Lauterbacher Winterfeuer mit Umzug und Basteln für Kinder
Beim Winterfeuer des Lauterbacher Landlustvereins findet auch ein Umzug statt.
Der örtliche Landlustverein startet am Samstag mit einer Traditionsveranstaltung ins Veranstaltungsjahr.
Roland Wagner
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
Mehr Artikel