Straßenfasching in Meerane: „Pflasterköppe“ veröffentlichen die Startaufstellung

Der Umzug besteht am Samstag aus 44 Bildern. Fünf Gruppen sorgen für Stimmungsmusik. Die Gastgeber lüften ein gut gehütetes Geheimnis: in welcher Reihenfolge die närrischen Teilnehmer unterwegs sind.

Darauf warten Faschingsfreunde in Meerane mindestens genauso wie auf den nächsten Lohnzettel vom Arbeitgeber oder die wichtige Klassenarbeitsnote in der Schule: die Startaufstellung beim Straßenfasching in Meerane. Der Umzug beginnt am Samstag, um 13.13 Uhr an der Stadthalle in Meerane. Über Steile Wand, Zwickauer Straße und Pestalozzistraße...