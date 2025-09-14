Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Tag der offenen Tür: Oldtimerfreunde Meerane-Glauchau zeigen ihre Schätze

Eine große Auswahl an Oldtimern wird am Samstag ausgestellt.
Eine große Auswahl an Oldtimern wird am Samstag ausgestellt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Eine große Auswahl an Oldtimern wird am Samstag ausgestellt.
Eine große Auswahl an Oldtimern wird am Samstag ausgestellt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Neben historischen Fahrzeugen auf vier und zwei Rädern gibt es am Samstag auch Werbeplakate, Urkunden und einiges mehr zu sehen.

Fahrzeuge, die Geschichte atmen, gibt es am Samstag, 20. September, in Meerane zu sehen. Die Oldtimerfreunde Meerane-Glauchau laden ab 10 Uhr in die ehemalige Feuerwache an der Schrötergasse 3 ein, wo sich ihr Domizil befindet. Neben zahlreichen historischen Fahrzeugen, von denen einige sogar im einstigen Karosseriewerk in Meerane gefertigt...
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
08:18 Uhr
3 min.
20.000 Euro Schaden bei Küchenbrand in Meerane: Feuerwehr muss am Sonntag während der eigenen Party ausrücken
Update
Die Freiwillige Feuerwehr Meerane war am Sonntag im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen an der Martin-Hochmuth-Straße im Einsatz. Im Gebäude ist eine Wohnung aktuell nicht nutzbar. Wie sich die Alarmierung auf den „Tag der offenen Tore“ ausgewirkt hat.
Holger Frenzel
05.09.2025
4 min.
Schwindelfrei, leicht und kinderfreundlich: Das ist der Bonbonmann von Meerane
Sebastian Braun schlüpft bei Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehr in die Rolle des Bonbonmannes.
Hunderte Bonbons kleben an der Jacke und an der Hose von Sebastian Braun. Der 38-Jährige setzt eine Feuerwehr- und eine Familientradition fort. Sein nächster Einsatz folgt am Sonntag.
Holger Frenzel
15:00 Uhr
2 min.
Rekordverdächtig: Meldeliste für Sachsens härtesten Marathon im Erzgebirge knackt die 1300
Bahnradsportler und Weltmeister Joachim Eilers gibt am Sonnabend in Eibenstock beim 30. Drei-Talsperren-Marathon den Startschuss.
Der 30. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock wird einzigartig. So viel steht schon kurz vor dem Großereignis für Läufer und Radfahrer am kommenden Sonnabend fest. Genauso wie der Ehrengast.
Anna Neef
11:45 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15:00 Uhr
2 min.
Schwarz-Oranger Rauch und Fan-Gesänge: Vogtland Rebels füllen die Treuener Luft mit Leidenschaft
Die Rebels klatschen hier nach dem Spielende mit ihren Fans ab. Tim Peterfi (links) führt die Gruppe an.
Die Vogtland Rebels feierten am Sonntag einen emotionalen Saisonabschluss mit Platz 2 in der Verbandsliga Mitteldeutschland. Wieso die Partie gegen die Erzgebirge Miners nur noch als Freundschaftsspiel ausgetragen wurde.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel