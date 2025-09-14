Tag der offenen Tür: Oldtimerfreunde Meerane-Glauchau zeigen ihre Schätze

Neben historischen Fahrzeugen auf vier und zwei Rädern gibt es am Samstag auch Werbeplakate, Urkunden und einiges mehr zu sehen.

Fahrzeuge, die Geschichte atmen, gibt es am Samstag, 20. September, in Meerane zu sehen. Die Oldtimerfreunde Meerane-Glauchau laden ab 10 Uhr in die ehemalige Feuerwache an der Schrötergasse 3 ein, wo sich ihr Domizil befindet. Neben zahlreichen historischen Fahrzeugen, von denen einige sogar im einstigen Karosseriewerk in Meerane gefertigt... Fahrzeuge, die Geschichte atmen, gibt es am Samstag, 20. September, in Meerane zu sehen. Die Oldtimerfreunde Meerane-Glauchau laden ab 10 Uhr in die ehemalige Feuerwache an der Schrötergasse 3 ein, wo sich ihr Domizil befindet. Neben zahlreichen historischen Fahrzeugen, von denen einige sogar im einstigen Karosseriewerk in Meerane gefertigt...