Tausende Autos stehen in XXL-Staus auf A 4 bei Glauchau: Polizei hilft Familie mit Baby - Pannendienst kümmert sich um E-Auto

Der Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. In einen Unfall war ein Anhänger mit Boot verwickelt. Im Stau stand eine hochschwangere Frau. Der Schaden summiert sich auf eine Viertelmillion Euro.

Tausende Autofahrer haben die halbe Nacht im Stau auf der A 4 im Landkreis Zwickau verbracht. Auf der winterglatten Fahrbahn gab es am Montag mehrere Unfälle. Die Sperrung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost dauerte rund neun Stunden – von 16.15 Uhr bis kurz nach Mitternacht. Zwischen Meerane und Glauchau-West stand der Verkehr rund... Tausende Autofahrer haben die halbe Nacht im Stau auf der A 4 im Landkreis Zwickau verbracht. Auf der winterglatten Fahrbahn gab es am Montag mehrere Unfälle. Die Sperrung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost dauerte rund neun Stunden – von 16.15 Uhr bis kurz nach Mitternacht. Zwischen Meerane und Glauchau-West stand der Verkehr rund...