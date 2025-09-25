Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Tierrettung in Meerane: Was nach dem Feuerwehreinsatz mit dem Turmfalken passiert ist

Der Turmfalke wurde von der Feuerwehr in Meerane aus einer misslichen Lage befreit.
Der Turmfalke wurde von der Feuerwehr in Meerane aus einer misslichen Lage befreit.
Update
Glauchau
Tierrettung in Meerane: Was nach dem Feuerwehreinsatz mit dem Turmfalken passiert ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Anwohner haben am Mittwochabend die Unterstützung der Feuerwehr angefordert, die mit der Drehleiter anrückte. Die Retter waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Später gab es Hilfe von einem Jagdpächter und einem Ornithologen.

Einen Turmfalken haben Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Meerane am Mittwochabend aus einer misslichen Lage befreit. Der Greifvogel hing mit einer Kunststoffschnur in einer Stromleitung fest. Die Einsatzstelle befand sich an der Hauptstraße im Ortsteil Waldsachsen.
