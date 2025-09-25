Tierrettung in Meerane: Was nach dem Feuerwehreinsatz mit dem Turmfalken passiert ist

Anwohner haben am Mittwochabend die Unterstützung der Feuerwehr angefordert, die mit der Drehleiter anrückte. Die Retter waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Später gab es Hilfe von einem Jagdpächter und einem Ornithologen.

Einen Turmfalken haben Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Meerane am Mittwochabend aus einer misslichen Lage befreit. Der Greifvogel hing mit einer Kunststoffschnur in einer Stromleitung fest. Die Einsatzstelle befand sich an der Hauptstraße im Ortsteil Waldsachsen. Einen Turmfalken haben Helfer der Freiwilligen Feuerwehr aus Meerane am Mittwochabend aus einer misslichen Lage befreit. Der Greifvogel hing mit einer Kunststoffschnur in einer Stromleitung fest. Die Einsatzstelle befand sich an der Hauptstraße im Ortsteil Waldsachsen.