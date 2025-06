Traumabi 1,0: Wie dieses Quartett das am Glauchauer Gymnasium geschafft hat

Viermal hat es am Glauchauer Georgius-Agricola-Gymnasium zum Abitur die Traumnote von 1,0 gegeben. Welche Pläne das Quartett nun hat.

Hinter ihnen liegen zwölf Jahre Schule, eine stressige Prüfungszeit und ein traumhafter Abiball in der Glauchauer Sachsenlandhalle. Vor ihnen liegt ein ganz besonderer Sommer, denn neben der verdienten Erholung werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Vier der insgesamt 66 Abiturienten am Georgius-Agricola-Gymnasium in Glauchau haben dafür...