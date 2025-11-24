Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Treue zur Feuerwehr wird belohnt: Verdienstvolle Helfer aus Westsachsen freuen sich über Ehrenkreuz und Urkunde

Nicole Romanowski von der Feuerwehr Langenberg-Meinsdorf erhält die Auszeichnung von Kreisbrandmeister Alexander Löchel.
Nicole Romanowski von der Feuerwehr Langenberg-Meinsdorf erhält die Auszeichnung von Kreisbrandmeister Alexander Löchel. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Treue zur Feuerwehr wird belohnt: Verdienstvolle Helfer aus Westsachsen freuen sich über Ehrenkreuz und Urkunde
Redakteur
Von Holger Frenzel
Kreis und Verband haben eine gemeinsame Veranstaltung im EKM Meerane organisiert. Ein Teil der ausgezeichneten Brandschützer gehört schon seit 70 Jahren zur Feuerwehr.

Feuerwehrleute, die schon lange zur Stange halten, haben im EKM in Meerane ihre Auszeichnungen erhalten. Die festliche Veranstaltung wird von Landkreis und Kreisfeuerwehrverband gemeinsam organisiert – für das Gebiet des ehemaligen Chemnitzer Landes. Sechs Feuerwehrleute erhielten die Auszeichnung für 70 Jahre treue Dienste. 17-mal konnte die...
