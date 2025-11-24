Treue zur Feuerwehr wird belohnt: Verdienstvolle Helfer aus Westsachsen freuen sich über Ehrenkreuz und Urkunde

Glauchau
Kreis und Verband haben eine gemeinsame Veranstaltung im EKM Meerane organisiert. Ein Teil der ausgezeichneten Brandschützer gehört schon seit 70 Jahren zur Feuerwehr.
Feuerwehrleute, die schon lange zur Stange halten, haben im EKM in Meerane ihre Auszeichnungen erhalten. Die festliche Veranstaltung wird von Landkreis und Kreisfeuerwehrverband gemeinsam organisiert – für das Gebiet des ehemaligen Chemnitzer Landes. Sechs Feuerwehrleute erhielten die Auszeichnung für 70 Jahre treue Dienste. 17-mal konnte die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.